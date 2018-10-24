Под Киевом около тридцати голодных вьетнамцев сбежали из рабства

Сегодня, 24 октября, жители поселка Глеваха (Киевская область), обратились в полицию с сообщением о том, что по населенному пункту бродят непонятные иностранцы и просят их накормить. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Прибыв на место вызова, сотрудники правоохранительных органов обнаружили около тридцати граждан Вьетнама, которых накормили. Также на место был вызван переводчик, чтобы разобраться в том, как те здесь очутились.

Как выяснилось, их незаконно удерживал мужчина, который уже задержан. Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Иностранцев передадут работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце марта 2017 года в Черниговской области преступная группа незаконно удерживала в заложниках и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

В конце июля 2017 года в СМИ попала информация об украинце, который отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать, и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность.

В середине июня 2018 года в Одесской области освободили три десятка трудовых рабов.

Напомним также, что аналитики The Global Slavery Index привели данные о современном рабстве в мире. По состоянию на середину июля 2018 года Украина занимала в рейтинге 49-е место из 167 стран.