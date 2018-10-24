Россиянин пытался ввезти в Украину труп жены, «замаскировав» его под пассажирку (фото 18+)

Жуткий инцидент произошел на украино-российской границе. Как выяснили журналисты «Фразы», через нее пытались провезти труп женщины.

Как передает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы, мужчина с российским паспортом «замаскировал» тело под пассажирку, усадив его на заднее сидение автомобиля и пристегнув ремнем безопасности.

Инцидент произошел во вторник, 23 октября, на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. Вместе с водителем в машине был его сын — у него был украинский паспорт.

Водитель заявил, что мертвая женщина — его жена. Он показал украинским пограничникам свидетельство о смерти, выданное в РФ 22 октября. По его словам, он собирался похоронить ее в Запорожской области.

Однако пограничники заподозрили мужчину в убийстве и задержали его.

Как отмечается в сообщении, «российские правоохранители в пункте пропуска Нехотеевка не увидели в перемещении трупа ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство».

Как писала «Фраза», у берегов Греции задержали украинскую яхту с нелегалами. Но пограничники говорят, что наши сограждане не виноваты.

Сообщалось, что задержанным во Франции «высокопоставленным» украинцем оказался дважды «умерший» мошенник из Одессы.