Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде

На российской научной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяный полярник устроил поножовщину.

Станция находится на острове Кинг-Джордж.

Как пишут российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, «это была бытовая ссора в состоянии алкогольного опьянения». Сообщается, что полярник, ранивший своего коллегу, «сдался начальнику станции и признал свою вину, он сам купил билет на самолет и прилетел в Санкт-Петербург, где его встретили стражи порядка».

Позже стало известно, что обвиняемый – Сергей Савицкий. Ему «шьют» покушении на убийство, полярник уже отправлен под домашний арест до 8 декабря.

Следствие говорит, что «9 октября, находясь в помещении столовой станции с целью убийства Б., используя в качестве оружия нож, Сергей Савицкий умышленно нанес Б. не менее одного удара в область расположения жизненно-важных органов — туловище, причинив последнему проникающее колото-резанное ранение грудной клетки».

Как писала «Фраза», в Антарктиде откололся и уплыл в океан ледник размером с четверть Крыма.

Также ученые наконец-то раскрыли тайну ускоренного таяния арктических ледников.