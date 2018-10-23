Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей

Сегодня, 23 октября, в Печерском районе столицы произошло масштабное ДТП. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе столичной полиции, в результате аварии повреждения получили 17 автомобилей.

По словам водителя автокрана, который и устроил это месиво, у его автомобиля отказали тормоза. Сначала кран зацепил припаркованные автомобили в правом ряду, после чего начал крутиться и протаранил также машины с другой стороны, которые стояли в тянучке.

За помощью к медикам обратились три человека, двоим была оказана помощь на месте, одного госпитализировали с незначительными телесными повреждениями.

Ранее «Фраза» сообщала, что 4 мая 2018 года в Днепре на улице Космической произошло крупное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще минимум шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Повреждены были 12 автомобилей.

22 сентября в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей.