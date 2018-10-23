Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду»

В сервисе Google Maps неизвестные переименовали здание украинского парламента. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь на картах здание называется «Верховная ЗРада Украины».

По состояние на утро, 23 октября, в Google еще не исправили название украинского парламента на правильное.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 июля 2016 года на Google Maps названия ряда населенных пунктов Крыма стали отображаться согласно решению Верховной Рады в рамках декоммунизации.

Позже компания Google пообещала вернуть в российскую версию сервиса Google Maps прежние названия населенных пунктов Крыма, которые были переименованы в рамках декоммунизации в Украине.