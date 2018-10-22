В Киеве замечен редкий спорткар на евробляхах

Редкий спортивный автомобиль Ferrari F430 с европейской регистрацией замечен в Киеве во дворе одного из спальных районов. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото опубликовано в Telegram-сообществе «Х**вый Киев».

«Ferrari на „бляхах“ в спальном районе... Теперь ты видел все», — говорится в сообщении.

Отметим, что такой автомобиль в Украине с местной регистрацией стоит в пределах 120-140 тысяч долларов.

Как сообщала «Фраза», вслед за «евробляхами» в Украине уже начали появляться автомобили на азиатских номерах.