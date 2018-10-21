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Возле Левобережной прямо на «зебре» задавили пешехода

Возле Левобережной прямо на «зебре» задавили пешехода

В воскресенье, 21 октября, в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в районе станции метро «Левобережная» водитель внедорожника допустил наезд на пешехода.

Как передает проект «Вартові Еспресо» со ссылкой на очевидцев трагедии, водитель автомобиля Toyota Range Rover ускорился, чтобы опередить транспортные средства и не заметил, что проезжую часть по пешеходному переходу пересекает человек. По словам свидетелей происшествия, в самый последний момент автомобилист попытался избежать наезда ‒ с «треском» ударил по тормозам и выкрутил руль, но было уже поздно. Автомобиль сбил пешехода, после чего врезался в бордюр и по инерции проехал еще около тридцати метров.

Сообщается, что в результате аварии пешеход получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле «скорой помощи». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве пешеход попал под колеса престижной иномарки.

Ранее в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором пешехода буквально разорвало на части.

Тэги: Киев, ДТП, общество, смерть, пешеходный переход, пешеход

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