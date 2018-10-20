В Киеве жуткой смертью погибла женщина-кондуктор

В пятницу вечером, 19 октября, в Киеве трагическая случайность оборвала жизнь пожилой женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», смертельный инцидент произошел около станции метро «Красный хутор», в т.н. «отстойнике» для общественного транспорта.

Как передает проект «Вартові Еспресо», водитель одного из автобусов «МАЗ» начал движение и не заметил женщину лет 60-ти, которая попала в «слепую» зону между двумя автобусами. В результате женщину зажало двумя транспортными средствами. Сообщается, что пострадавшая умерла на месте ЧП от травм, несовместимых с жизнью.

Выяснилось, что жертвой инцидента стала кондуктор одного из автобусов. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели сотрудницы «Киевпастранса». По факту смерти человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», мужчину чуть не задавил поезд в киевском метро. Спасло его только чудо.

Ранее в Киеве автобус переехал избитого мужчину.