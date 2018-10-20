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«Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка

«Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка

17 октября в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. Как выяснили журналисты «Фразы», подозреваемый в совершении преступления активно делился своими «ненормальными» мыслями в социальной сети.

Как передает «Крымская газета», керченский стрелок Владислав Росляков был зарегистрирован в сети «ВКонтакте» под вымышленным именем Анатолий Смирнов. С «фейкового» аккаунта он общался со своими друзьями и делился мыслями о жизни и смерти, о своих «принципах», кидал ссылки и фотографии с «аморальных» пабликов, где обсуждаются маньяки и серийные убийцы.

Как писала «Фраза», РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша».

Ранее стало известно, где керченский стрелок взял деньги на покупку оружия.

Тэги: общество, расстрел, Керчь, массовое убийство, колледж

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