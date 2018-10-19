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В поезде Николаев-Киев произошел совершенно идиотский случай

В поезде Николаев-Киев произошел совершенно идиотский случай

В четверг, 18 октября, произошло «минирование» пассажирского поезда сообщением Николаев-Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», «минером» оказался нетрезвый пассажир, который на ровном месте «схлопотал» уголовную статью.

Как передает веб-сайт Национальной полиции Николаевской области, в дежурную часть поступил звонок начальника поезда о том, что в одном из вагонов находится человек, который утверждает, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

Сообщается, что в связи с ЧП поезд совершил вынужденную остановку на станции Явкино (Баштанский район), куда экстренно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Около 800 пассажиров поезда были эвакуированы.

Отмечается, что в рюкзаке 36-летнего пассажира, который стал виновником инцидента, взрывчатки не обнаружено. Тем не менее, «минер» был задержан и теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 259 УК Украины («заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»).

Как писала «Фраза», неизвестные «заминировали» аэропорты в пяти украинских городах, а также все станции столичного метрополитена.

Ранее сообщалось, что во Львове «заминировали» одновременно 10 ресторанов и пабов.

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