Пьяный хулиган взорвал боевой гранатой фонтан на Львовщине

Резонансное ЧП произошло в городе Бобрка Львовской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяный мужчина зачем-то бросил боевую гранату РГД-5 в фонтан.

Полиция уже задержала 41-летнего хулигана.

Сообщается, что городской фонтан получил повреждения и теперь нуждается в капитальном ремонте.

К счастью, в результате взрыва гранаты никто не пострадал.

Уже открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

Как писала «Фраза», простреленные ноги и взорванная граната: стали известны подробности кровавого ограбления на Печерске.

Ранее в квартиру известного украинского национал-радикала бросили гранату.