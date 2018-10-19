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После подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб

После подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб

После подачи горячей воды в Киеве произошло более 300 порывов труб. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель столичного городского головы Петр Пантелеев.

По его словам, на данный момент для устранения неполадок круглосуточно задействованы 34 аварийно-восстановительные бригады «Киевтеплоэнерго». «Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее. Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», — написал чиновник, приложив к посту фотографии.

В комментариях в ответ на претензии пользователей Пантелеев также сообщил, что на замену всей протяженности сети Киеву необходимо 30 млрд грн.

Как сообщала «Фраза», 12 октября 2018 года городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица является единственным городом в Восточной Европе, в котором предоставляется услуга централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, Киеву необходимо перенимать опыт Западной Европы и США, где горячая вода производится локально: при помощи мини-котельных или индивидуальных котлов и бойлеров.

Тэги: Киев, общество, горячая вода, труба, Киевтеплоэнерго

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