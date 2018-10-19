В Харьковской области произошло смертельное ДТП – погиб человек

В Харьковской области поздно вечером четверга, 18 октября, произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия случилась на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщает полиция, ДТП произошло возле села Нестеренки.

Выяснилось, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в Mitsubishi, и погиб на месте.

Второй водитель, 47-летний мужчина, от госпитализации отказался.

Как писала «Фраза», в Польше произошло смертельное ДТП. Жертвой автомобильной аварии в городе Лодзь стала украинская студентка.

Ранее под Киевом произошло кровавое ДТП — погиб пешеход.