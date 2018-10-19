Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Харьковской области произошло смертельное ДТП – погиб человек

В Харьковской области произошло смертельное ДТП – погиб человек

В Харьковской области поздно вечером четверга, 18 октября, произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия случилась на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщает полиция, ДТП произошло возле села Нестеренки.

Выяснилось, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в Mitsubishi, и погиб на месте.

Второй водитель, 47-летний мужчина, от госпитализации отказался.

Как писала «Фраза», в Польше произошло смертельное ДТП. Жертвой автомобильной аварии в городе Лодзь стала украинская студентка.

Ранее под Киевом произошло кровавое ДТП — погиб пешеход.

Тэги: ДТП, общество, ЧП, Харьковская область

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

19.10.18 09:32

Бои под Тельманово: упущенный шанс

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша»

РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша»
19.10.18 10:02
1605
Последние новости
19.10.18 10:44

Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о приведениях в Белом доме
19.10.18 10:17

Китайцы решили освещать свои города «искусственной Луной»
19.10.18 10:02

РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша»
19.10.18 09:35

После подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб
19.10.18 09:08

На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков – его с трудом успокоила полиция
19.10.18 08:17

В Харьковской области произошло смертельное ДТП – погиб человек
19.10.18 00:44

Массовый расстрел в Керчи: стали известны мотивы стрелка
18.10.18 23:37

Верховная Рада со скандалом разрешила украинцам не возвращать долги
18.10.18 22:27

В деле Кокорина и Мамаева «открылся» еще один фигурант. Тоже футболист
18.10.18 22:23

УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского «Киевского патриархата»

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о приведениях в Белом доме
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о приведениях в Белом доме
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о приведениях в Белом доме
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о приведениях в Белом доме
После подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб
После подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб
На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков – его с трудом успокоила полиция
На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков – его с трудом успокоила полиция
В Харьковской области произошло смертельное ДТП – погиб человек
В Харьковской области произошло смертельное ДТП – погиб человек
«Интер» снял с эфира программу, чтобы почтить память легендарного футболиста
«Интер» снял с эфира программу, чтобы почтить память легендарного футболиста
Эрдоган едва не уснул на встрече с президентом Молдовы
Эрдоган едва не уснул на встрече с президентом Молдовы
Китайцы создали «будущую марсианскую базу»
Китайцы создали «будущую марсианскую базу»
В Киеве на берегу озера прогремел взрыв – мужчине оторвало руки
В Киеве на берегу озера прогремел взрыв – мужчине оторвало руки
«Феминизм не пройдет»: под куполом Верховной Рады разгорается сексистский скандал
«Феминизм не пройдет»: под куполом Верховной Рады разгорается сексистский скандал
Дороги по-закарпатски: свеженький асфальт уже отходит слоями. Появилось видео
Дороги по-закарпатски: свеженький асфальт уже отходит слоями. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.