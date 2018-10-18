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Киевские подростки нашли себе новое экстремально опасное развлечение

Киевские подростки нашли себе новое экстремально опасное развлечение

Среди подростков Киева набирает популярность новое опасное развлечение — руфинг. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

«В Киеве всё чаще подростки и дети увлекаются так называемым руфингом, забираясь без снаряжения на высотные объекты», — пишут авторы группы, подчеркнув, что «в погоне за эффектными фотографиями дети готовы даже погибнуть».

На опубликованном в этой же группе в YouTube ролике видно, как ради эффектного фото одна из девушек повисла вниз головой на металлоконструкции крыши одного из жилых комплексов, держась за нее ногами. Второй парень повис здесь же на руках, а его товарищ делал селфи на краю кровли.

В описании ролика утверждается, что речь идет о ЖК «Заречный» в Дарницком районе Киева.

Одна из героинь этих материалов, которую якобы зовут Илона (либо кто-то от ее имени), возмутилась таким пристальным вниманием к себе, утверждая, что «начала с раннего детства таким увлекаться».

Руферы — современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Название происходит от английского термина «roofing», то есть посещение крыш домов и зданий. Наиболее популярно посещение высотных объектов, не предназначенных для этого.

Некоторые руферы в целях получения адреналина балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте. Подавляющее большинство руферов — молодежь, обычно школьники и студенты.

Как сообщала «Фраза», 8 ноября 2017 года популярный в Китае руфер У Юннин во время выполнения трюка упал с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша. Он поднялся на крышу здания, чтобы снять видеоролик для неизвестного спонсора, и заработать деньги на свадьбу и лечение матери. При этом он заснял собственную смерть на камеру.

Тэги: Киев, происшествие, опасность, подросток, развлечение

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