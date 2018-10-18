Американские СМИ рассказали о калифорнийском пилоте, разбившемся во время учений в Украине

Стало известно имя американского пилота, погибшего во время учений «Чистое небо» в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказался 44-летний подполковник Сет «Джетро» Неринг.

СМИ в США сообщают, что службе в авиации он посвятил более двадцати лет.

Сет Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Как сообщил представитель военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев, группе экспертов, которые устанавливают обстоятельства катастрофы истребителя, могут присоединиться представители американской стороны.

Как писала «Фраза», во вторник, 16 октября, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27УБ.

Авиакатастрофа произошла в районе села Уланов, расположенного между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

Самолет упал во время проведения учебно-тренировочного полета. К месту крушения была направлена поисково-спасательная группа, которая обнаружила тела двух погибших пилотов: полковника ВСУ Ивана Петренко и американского военнослужащего.

Ранее появилось видео последнего взлета разбившегося истребителя.