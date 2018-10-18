В сеть «слили» фото мертвого керченского стрелка

В среду, 17 октября, в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. Как сообщала «Фраза», мощный взрыв прогремел в столовой учебного заведения. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

Позже стало известно, что вслед за взрывом последовала стрельба, количество жертв увеличилось до 19, а так же имя подозреваемого в совершении преступления — Владислав Росляков, 2000 г. р.

Кроме того, в школе нашли еще одно взрывное устройство. А по данным заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки незадолго до взрыва свидетели видели у колледжа от 4 до 10 вооруженных людей. Прокуратура Автономной Республики Крым также открыла уголовное производство по статье «Теракт».

Позднее в сети Интернет появились снимки мертвого Владислава Рослякова. Их опубликовал telegram-канал «112».

Как писала «Фраза», «керченский стрелок» учился на монтажника, поддерживал агрессию против Украины и «косплеил Колумбайн».