Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход

На участке трассы Бровары-Калиновка Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», погиб пешеход-нарушитель.

Как сообщает областная полиция, автомобиль Toyota Corolla сбил человека – тот переходил дорогу в запрещенном месте. Пешеход погиб на месте.

После ДТП автомобиль съехал в кювет. 37-летний водитель с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Также были госпитализированы два пассажира.

Как писала «Фраза», ранее в ДТП под Киевом погибли люди.

Также в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами.