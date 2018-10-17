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Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ

Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ

Народный депутат Радикальной партии Олега Ляшко — Алена Кошелева беременна от парламентария БПП Давида Макарьяна. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут СМИ.

Как пишет «Страна.юа», «радикалку» сфотографировали в Верховной Раде и заметили у нее «небольшой округлившийся живот будущей мамы».

Ранее 28-летняя депутат и ее 34-летний коллега из другой фракции вместе отдыхали в турецком Мармарисе.

Отмечается, что для Алены Кошелевой это будет первый ребенок. Ранее Давид Макарьян жил в гражданском браке с Натальей Капашиловой, от нее у него есть четырехлетняя дочь Дана.

Также сама Алена Кошелева ранее подтверждала свой роман с Давидом Макарьяном. Она говорила: «Мы встречаемся не только здесь, под куполом, встречаемся в комитетах, на выездных заседаниях. Так и произошло, общались. Мы все достаточно молодого возраста, поэтому что-то нас объединяет. Важно построить хорошую семью, а не отпраздновать свадьбу».

Как писала «Фраза», Максим Галкин променял Аллу Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России. Которая, к тому же, ждет от юмориста ребенка.

Ранее стало известно, что от Евгения Петросяна уходит жена.

Тэги: Верховная Рада Украины, парламентарии, политика, дети

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