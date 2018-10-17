На марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты, – СМИ

На марше УПА в Киеве, который прошел в прошлое воскресенье, 14 октября, обнаружили немецких неонацистов. Как выяснили журналисты «Фразы», опубликованы соответствующие фото.

Об инциденте в украинской столице пишет издание Deutsche Welle.

Сообщается, что в Киеве приехали поклонники партии «Третий путь» и молодежного крыла Национал-демократической партии Германии Junge Nationalisten.

Членов этих партий в Германии неоднократно обвиняли в неонацизме и поддержке Адольфа Гитлера.

У митингующих были свои партийные флаги.

Также издание написало об УПА, что «их бойцы совершили этнические чистки в районе Волыни и Восточной Галиции в 1943 году».

Как писала «Фраза», марш УПА показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов.

Ранее в Германии заявили, что хотят установить памятник жертвам нацистов в Восточной Европе. Но не знают, как это сделать, чтоб никого не обидеть.