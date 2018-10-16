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На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось

На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось

В Кривом Роге на территории Анновского карьера «Северного горно-обогатительного комбината» столкнулись два локомотива. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В частности, как сообщается, ранним утром 16 октября оперативный дежурный Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС сообщил об инциденте, который произошел неподалеку от железнодорожной станции «Южная».

По предварительной информации, у одного из локомотивов не сработали тормоза — и он столкнулся с локомотивом, который стоял на путях для загрузки.

В результате аварии погибли 50-летний машинист тепловоза, 35-летний монтер путей и помощник машиниста тепловоза 1971 г. р.

44-летнего мастера аварийной бригады в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу в реанимационное отделение.

Частное акционерное общество «Северный горно-обогатительный комбинат» — крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья — железорудного концентрата и окатышей. Входит в состав холдинга «Метинвест», которым на партнерских началах управляют бизнесмены Ринат Ахметов (владеет 71,24 % акций) и Вадим Новинский (23,76 %).

Отметим, накануне в Кривом Роге случилось ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, водитель автомобиля Geely не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, продолжая движение, вылетел на остановку общественного транспорта.

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2012 года в Киеве, в районе автостанции Выдубичи, столкнулись два грузовых поезда. Предварительно, машинист одного из составов пропускал пассажирский поезд. В это время сзади в него въехал другой грузовой состав. В результате столкновения два вагона повисли над проезжей частью. К счастью, никто не пострадал.

Тэги: катастрофа, жертвы, происшествие, столкновение, поезд, Ринат Ахметов, Кривой Рог, Вадим Новинский, Метинвест

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