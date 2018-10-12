Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой

Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой

Сегодня, 12 октября, в Лисичанске рядом со школой № 27 прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», на газон во дворе школы упал модуль управления ракетой ЗРК «ОСА».

По информации местных СМИ, эвакуация детей из здания школы началась около 11:00. В данный момент проходы к домам и школе перекрыты, а учеников отправили домой. На место ЧП приехали правоохранители, сотрудники МЧС и саперы.

По словам школьников, у них был субботник и много из них в момент взрыва находились на улице. Они рассказали, что видели пролетающий предмет, а затем и дым, сообщает «Час Пик».

Жители города утверждают, что слышали два выстрела. Второй предмет, по их словам, прилетел в парк Завода резинотехнических изделий.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 января 2011 года в Тельмановском районе Донецкой области произошел взрыв в здании котельной Новоселовской школы.

В октябре 2014 года в поселке Алексеево-Дружковка (Донецкая область) в школе прогремел взрыв.

Тэги: общество, взрыв, школа, дети, Лисичанск

Комментарии

Колонка автора
12.10.18 09:49

Workout: не всё новомодное ново и модно

Автор: Александр Карпец

Статьи

12.10.18 09:24

Донецкая осень батальона «Днепр-1»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Украинцам рассказали, как будет проходить монетизация субсидий

Украинцам рассказали, как будет проходить монетизация субсидий
12.10.18 09:45
1392
Последние новости
12.10.18 16:53

Суд заблокировал приватизацию госшахты «Краснолиманская» в интересах Кропачева, – СМИ
12.10.18 16:34

Погода на выходные: по Украине будет тепло и солнечно
12.10.18 16:13

В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
12.10.18 16:01

Глава УПЦ КП не выполняет решение Константинопольской Церкви
12.10.18 15:31

Киеву наконец-то дали газ. Скоро включат отопление и горячую воду?
12.10.18 15:20

Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков
12.10.18 15:03

В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню
12.10.18 14:22

Тигипко разводится с женой, – СМИ
12.10.18 14:01

Как оказалось, почти все призывники Киева «косят» от армии
12.10.18 13:47

Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню
В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню
Тигипко разводится с женой, – СМИ
Тигипко разводится с женой, – СМИ
Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой
Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой
В недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки
В недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
Жители Эстонии сняли на видео НЛО
Жители Эстонии сняли на видео НЛО
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.