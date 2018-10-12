Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой

Сегодня, 12 октября, в Лисичанске рядом со школой № 27 прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», на газон во дворе школы упал модуль управления ракетой ЗРК «ОСА».

По информации местных СМИ, эвакуация детей из здания школы началась около 11:00. В данный момент проходы к домам и школе перекрыты, а учеников отправили домой. На место ЧП приехали правоохранители, сотрудники МЧС и саперы.

По словам школьников, у них был субботник и много из них в момент взрыва находились на улице. Они рассказали, что видели пролетающий предмет, а затем и дым, сообщает «Час Пик».

Жители города утверждают, что слышали два выстрела. Второй предмет, по их словам, прилетел в парк Завода резинотехнических изделий.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 января 2011 года в Тельмановском районе Донецкой области произошел взрыв в здании котельной Новоселовской школы.

В октябре 2014 года в поселке Алексеево-Дружковка (Донецкая область) в школе прогремел взрыв.