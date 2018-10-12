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Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год

Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год

Глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, зампредседателя парламентской фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский задекларировал приобретение рыболовецкого катера за 642,8 тыс. гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют внесенные им данные в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В частности, Пашинский стал обладателем катера Tracker Pro Guide V175WT.

Отметим, что Пашинский задекларировал за 2017 год 607,6 тыс. гривен доходов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года народный депутат Украины, член БПП Руслан Сольвар купил элитную недвижимость в Киеве за 1 гривну и в тот же день продал ее за 8,5 млн грн.

Тэги: общество, политика, рыбалка, Сергей Пашинский, катер

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