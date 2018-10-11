На Борщаговке с одного удара убили человека

В четверг, 11 октября, на столичном массиве Борщаговка произошло убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», возле дома по улице Симиренко 14/9 между двумя мужчинами произошел конфликт, закончившийся трагедией.

Как передает «Информатор», около 2-х часов ночи двое мужчин выясняли отношения. Когда словесные аргументы были исчерпаны, один из «спорщиков» достал нож и нанес своему оппоненту удар в область бедра.

Отмечается, что в удар пришелся в бедренную артерию, от чего потерпевший 39-летний мужчина умер буквально за считанные минуты. Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть.

Как рассказали представители полиции, подозреваемый в убийстве во всем сознался, но акцентировал внимание правоохранителй на то, что умысла в его действиях не было ‒ он «всего лишь защищался».

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства конфликта. По факту убийства начато уголовное производство.

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