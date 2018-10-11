Под Киевом малолетние вандалы разгромили вагон электрички. Ущерб колоссальный

В среду, 10 октября, группа подростков разгромила вагон электрички № 6036 сообщением Фастов — Киев. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отметили в ведомстве, произошло все около одиннадцати часов вечера на перегоне Фастов-Мотовиловка Киевской области. Неизвестные разбили в вагоне все окна, стекла в дверях, а также вырвали диваны для сиденья. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен на сумму 200 тысяч гривен.

Помощник машиниста сообщил о случившемся правоохранителям сразу же, однако те проигнорировали вызов, приехав на станцию Фастов лишь на утро следующего дня. В ведомстве возмущены такой пассивностью стражей порядка и призывают их установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности.

Один из пассажиров электрички сообщил, что, скорее всего, это дело рук подростков. Он видел, как по вагонам носилось человек 10 несовершеннолетних и, как он предполагает, это дело именно их рук.

Добавим, что электричка сегодня вышла на маршрут, но разгромленный вагон был закрыт для пассажиров.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля 2018 года в Киеве неизвестные хулиганы в масках атаковали городскую электричку, остановив состав.