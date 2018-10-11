В Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину

В центре Черновцов произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента на улице Ольги Кобылянской огнестрельные ранения получил один человек.

Как передает издание «Буковинская правда», стрельба произошла во дворике возле кафе «Шансонье». На место происшествия прибыли пять экипажей патрульной полиции и «скорая помощь».

Отмечается, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получил мужчина, которому оказана медицинская помощь.

Кроме того, сообщается, что «по горячим следам» правоохранителям удалось задержать стрелявших. По предварительным данным, ими оказались члены банды, которая совершила несколько разбойных нападений на «валютных менял» на территории Черновицкой и других областей.

Как писала «Фраза», на Киевщине глава поселкового совета покрывал целую банду опасных грабителей.

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