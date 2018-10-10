На Днепропетровщине военная «Оса» больно ужалила маршрутку. Есть пострадавшие

В Днепропетровской области в поселке Мелиоративное произошло необычное ДТП — военный автомобиль столкнулся с маршруткой. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в результате столкновения телесные повреждения получили три человека. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

Очевидцы говорят, что военная техника по неизвестным причинам выехала на встречку. Также сообщается, что военным автомобилем является ЗРК «Оса».

Как сообщала «Фраза», 18 декабря 2017 года в Николаевской области в городе Новая Одесса грузовой автомобиль Нацгвардии Украины врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента погибла девушка.