Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей

В Тернополе открылась спортивная школа мадридского «Реала». Как выяснили журналисты «Фразы», для этого в Украину прилетел посол клуба.
Школу открывал бывший защитник мадридцев испанец Альваро Арбелоа.
Футбольную звезду встречали десятки малышей.
О своем визите он написал в «Твиттере».
Он сообщил: «Сегодня у меня была возможность посетить церемонию открытия новой школы в Украине».
Экс-футболист добавил, что «это большой повод для гордости, потому что „Реал“ работает с тысячами детей во всем мире».
Как писала «Фраза», в мае в Киеве на НСК «Олимпийский» мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов.
Ранее наш колумнист писал о том, что ждет украинца Андрея Лунина в «Реале».