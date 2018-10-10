Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей

В Тернополе открылась спортивная школа мадридского «Реала». Как выяснили журналисты «Фразы», для этого в Украину прилетел посол клуба.

Школу открывал бывший защитник мадридцев испанец Альваро Арбелоа.

Футбольную звезду встречали десятки малышей.

О своем визите он написал в «Твиттере».

Он сообщил: «Сегодня у меня была возможность посетить церемонию открытия новой школы в Украине».

Экс-футболист добавил, что «это большой повод для гордости, потому что „Реал“ работает с тысячами детей во всем мире».

Как писала «Фраза», в мае в Киеве на НСК «Олимпийский» мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

Ранее наш колумнист писал о том, что ждет украинца Андрея Лунина в «Реале».