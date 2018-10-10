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В Сербии произошло масштабное ДТП: столкнулись 34 автомобиля, погибли 7 человек

В Сербии произошло масштабное ДТП: столкнулись 34 автомобиля, погибли 7 человек

Во вторник, 9 октября, в Сербии на ключевом шоссе страны, которое соединяет север и юг, произошло масштабное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там столкнулись сразу 34 автомобиля.

По информации местного издания RTV, произошло все из-за сильного тумана, который окутал этот участок дороги.

В «замесе» поучаствовали как грузовые автомобили, так и легковушки. В местной полиции рассказали, что в этой масштабной аварии погибли семь человек, 27 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщала «Фраза», в Кении произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали не менее пятидесяти человек.

Тэги: автомобиль, ДТП, общество, мир, Сербия

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