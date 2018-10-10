В Киеве бомжи подожгли здание исполнительной службы

Сегодня, 10 октября, ночью, в Киеве произошел пожар в здании исполнительной службы Оболонского района. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной информации, здание подожгли бомжи.

ЧП случилось в районе трех часов ночи. Горело около 40 квадратных метров помещения, сообщает «Информатор».

Предполагается, что здание загорелось из-за бездомных, которые неаккуратно обращались с огнем. Они ночевали в заброшенном помещении и развели в нем костер, чтобы согреться, который перерос в пожар. А это помещение расположено в том же здании, где и исполнительная служба.

Благо, жертв в результате пожара нет. Ведется расследование.

Как сообщала «Фраза», 8 ноября 2017 года в Киеве на территории Гидропарка произошло возгорание, которое, судя по всему, устроили бомжи.