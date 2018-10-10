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На Лукьяновке из под земли забил ручей из кипятка

На Лукьяновке из под земли забил ручей из кипятка

В Киеве в районе станции метро «Лукьяновская» прорвало водопроводную трубу горячего водоснабжения. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварии на проезжей части образовался ручей из кипятка.

Как передает издание «Вечерний Киев», трубу прорвало во вторник утром, 9 октября. В результате ‒ проезжую часть целый день заливает горячей водой, вследствие чего на дороге образовалась настоящая «река» искусственного происхождения.

Сообщается, что это уже не первая авария на данном участке. Вчера, 8 октября, на этом же месте забил мощный «гейзер».

Как писала «Фраза», в одном из киевских дворов бушевал пятиметровый гейзер.

Ранее сообщалось, что в Киеве пятиметровый фонтан, вырвавшийся из-под земли, испортил несколько машин.

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