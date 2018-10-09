В столичном Гидропарке обнаружен труп женщины, которая частенько попадалась на глаза рыбакам

Сегодня, 9 октября, в Киеве в районе Гидропарка на пляже рано утром был найден труп женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», на вид ей 60-70 лет.

Тело во время утреннего обхода территории обнаружил вахтер корабля Bella Costa примерно без двадцати семь утра. Около семи утра мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов. Также на место ЧП прибыли медики, которые констатировали смерть женщины, сообщает «Информатор».

Местные рыбаки говорят, что они регулярно видели женщину, ведь она часто по утрам ходила купаться на реку.

Видимых повреждений на теле женщины нет, по предварительной информации она умерла своей смертью.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2018 года в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой в реке Днепр обнаружили тело женщины.