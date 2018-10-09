В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список

Сайт Миротворец внес в свою базу имена более трехсот украинцев, которые присягнули на верность Венгрии. Как выяснили журналисты «Фразы», среди них — госслужащие и местные чиновники.

Список опубликован в свободном доступе на сайте.

Среди людей есть жители почти всех районов Закарпатья — Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода.

Отметим, что в этом списке представлены лишь те, которых удалось установить в течение двух недель, так что он еще не полный.

С предоставленным Миротворцем списком может ознакомиться любой желающий.

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Позже стало известно, что на видео, снятом в венгерском консульстве в Берегове, людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали.