В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами

В Хмельницкой области в Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там воспитатель бил ногами детей и заставлял их стоять на коленях с поднятыми руками.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook сообщил, что об этом случае стало известно еще в минувшую пятницу. Один из мальчиков, проходивший лечение в этом санатории, вечером позвонил родителям и в слезах рассказал ужасающую историю. По его словам, он сумел убежать от воспитателя, который бил детей ногами, пытаясь таким образом их успокоить перед сном.

Также воспитатель заставлял ребят стоять на коленях с поднятыми руками. Мальчик успел сделать соответствующую фотографию и убежал. Мама ребенка приехала лишь на следующее утро и забрала его из этого «лечебного» учреждения.

Кулеба потребовал от Хмельницкой ОГА провести тщательное расследование этого эпизода.

Как сообщали СМИ, в начале февраля 2017 года родители 4-летней девочки подозревали воспитателя киевского детсада в том, что она боксерским приемом пыталась улучшить за обедом аппетит их дочке. При этом в садике убеждали, что девочка сама ударилась.

В сентябре 2017 года в детском саду № 9, «Ласточка», в Ворзеле Киевской области заведующая избила 5-летнего мальчика.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту.

В конце ноября того же года в николаевском детсаду воспитательница ногами избила ребенка на глазах у матери.

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.