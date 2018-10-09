Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами

В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами

В Хмельницкой области в Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там воспитатель бил ногами детей и заставлял их стоять на коленях с поднятыми руками.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook сообщил, что об этом случае стало известно еще в минувшую пятницу. Один из мальчиков, проходивший лечение в этом санатории, вечером позвонил родителям и в слезах рассказал  ужасающую историю. По его словам, он сумел убежать от воспитателя, который бил детей ногами, пытаясь таким образом их успокоить перед сном.

Также воспитатель заставлял ребят стоять на коленях с поднятыми руками. Мальчик успел сделать соответствующую фотографию и убежал. Мама ребенка приехала лишь на следующее утро и забрала его из этого «лечебного» учреждения.

Кулеба потребовал от Хмельницкой ОГА провести тщательное расследование этого эпизода.

Как сообщали СМИ, в начале февраля 2017 года родители 4-летней девочки подозревали воспитателя киевского детсада в том, что она боксерским приемом пыталась улучшить за обедом аппетит их дочке. При этом в садике убеждали, что девочка сама ударилась.

В сентябре 2017 года в детском саду № 9, «Ласточка», в Ворзеле Киевской области заведующая избила 5-летнего мальчика.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту. 

В конце ноября того же года в николаевском детсаду воспитательница ногами избила ребенка на глазах у матери.

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

Тэги: общество, санаторий, Хмельницкая область, дети, избиение, Хмельницкий, садик, воспитатель

Комментарии

Колонка автора
09.10.18 08:26

Хабиба все равно своим в России не считают

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.10.18 09:15

Зачем Порошенко скандальная Супрун? И уберут ли ее наконец?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
09.10.18 11:01
421
Последние новости
09.10.18 13:12

Статистика взрывов в Украине. Снова виноват Путин?
09.10.18 13:05

У Кличко заявили, что взрывы боеприпасов в Черниговской области Киеву не угрожают
09.10.18 12:59

УПЦ начинает сбор продуктов и вещей для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне
09.10.18 12:44

Украину ждет религиозная война?
09.10.18 12:25

После взрывов боеприпасов возле Ични к медикам обратились уже десятки людей
09.10.18 12:14

В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
09.10.18 11:45

В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
09.10.18 11:37

Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
09.10.18 11:01

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
09.10.18 10:36

Киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами
В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами
Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника
Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника
В Киеве полицейские разбили очередной служебный автомобиль
В Киеве полицейские разбили очередной служебный автомобиль
В Черниговской области взорвался склад с боеприпасами. Появилось видео
В Черниговской области взорвался склад с боеприпасами. Появилось видео
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.