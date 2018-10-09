В Николаеве расстреляли местного предпринимателя

В ночь с 8 на 9 октября в Николаеве произошло покушение на умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», двое неизвестных стреляли в местного бизнесмена.

Как передают «Новости-N» со ссылкой на полицию, около 3 часов ночи на линию 102 поступил звонок от местного жителя, который сообщил что возле дома № 8 по проспекту Мира слашны крики и стрельба. Подоспевший на место вызова экипаж патрульной полиции обнаружил лежащего на земле окровавленного мужчину.

По словам правоохранителей, недалеко от места происшествия им удалось задержать одного из стрелков ‒ он пытался покинуть место преступления на автомобиле «ВАЗ». В автомобиле были найдены охотничье ружье и травматические пистолеты. Второму подозреваемому удалось скрыться.

Сообщается, что раненого местного жителя ‒ он оказался предпринимателем ‒ доставили в больницу. Медики насчитали у пострадавшего около двадцати огнестрельных ранений.

Как писала «Фраза», киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли джип бизнесмена, который поставляет бензин полиции и Госуправлению делами.