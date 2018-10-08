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Трагедия на Волыни: два юных парня погибли в ДТП

Трагедия на Волыни: два юных парня погибли в ДТП

Страшная трагедия потрясла Волынскую область: тут в ДТП погибли ребята 16 и 18 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», они ехали на мотоцикле SkyBike и столкнулись с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

О смертельном ДТП областная полиция сообщает в понедельник, 8 октября. Фатальное столкновение произошло вечером воскресенья между селами Быхов и Цир.

Как сообщает полиция, за рулем микроавтобуса находился 33-летний житель Любешевского района, который «допустил лобовое столкновение с мотоциклом SkyBike под управлением 16-летнего жителя этого же района». На месте аварии от травм погиб и его 18-летний пассажир.

Также отмечается, что водителя микроавтобуса и его 27-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Начато уголовное производство ч.3 ст.286 УК Украины «нарушении правил безопасности дорожного движения».

Как писала «Фраза», в ДТП под Киевом погиб известный украинский политолог.

Ранее в столице водитель утонул в Днепре.

Тэги: ДТП, общество, трагедия, Волынская область

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