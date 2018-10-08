На свалке под Николаевом найдена служебная документация военной прокуратуры

На окраине Николаева на несанкционированной свалке местные жители в куче строительного мусора обнаружили служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители пока никак не реагируют на сложившуюся ситуацию.

Очевидцы рассказывают, что несколько дней назад на эту свалку приехал грузовик с военными номерами и высыпал кучу строительного мусора. Однако как же люди были удивлены, когда среди прочего обнаружили там и служебную документацию, сообщает Nikolaev24.

Люди обратились по данному поводу в правоохранительные органы, но реакции пока никакой нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Херсонской областной больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку.