«Человек — это всего лишь рамка»: соцсети бурно отреагировали на выходку Бэнкси

Скандальный перформанс загадочного художника Бэнкси, частично уничтоживший картину, проданную на аукционе, вызвал небывалый ажиотаж в соцсетях. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи принялись искать смысл происшедшего, а также создавать фотожабы и проводить параллели с окружающей действительностью.

Отметим, что сам художник на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки картины и объяснил, что задумал это несколько лет назад на случай, если она когда-либо попадет на аукцион. При этом он процитировал Пикассо, заявившего как-то, что «стремление к уничтожению также может носить творческий характер».

Как сообщала «Фраза», 7 октября 2018 года картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» начала разрезаться вмонтированным в раму «шредером» на тонкие полоски во время торгов, на которых ее оценили почти в $1,4 млн.