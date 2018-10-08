Украина — одна из наиболее заминированных стран мира. Составлена карта опасных мест

Украина на сегодняшний день является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ведомстве также обнародовали карту территорий, «усыпанных» минами и другими взрывоопасными предметами. Карта составлена с целью снижения количества несчастных случаев на этих территориях.

В Минобороны ранее заявляли, что оккупированный Донбасс заминирован взрывными устройствами российского и советского производства, запрещенными Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин.

Как сообщала «Фраза», что еще в начале марта 2018 года в ООН заявляли, что Украина становится «одной из самых заминированных территорий в мире».