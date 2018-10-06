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В Киеве хулиганы устроили стрельбу в кафе, есть раненые

В Киеве хулиганы устроили стрельбу в кафе, есть раненые

В субботу, 6 октября, пьяные хулиганствующие лица открыли огонь в одном из киевских кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», огнестрельные ранения получили работники заведения.

Как передает «Киев Оперативный», приблизительно в 4-25 утра на пульт оперативного дежурного Дарницкого РУ полиции поступило сообщение о том, что в кафе, расположенном по улице Михаила Гришко происходит драка со стрельбой. По месту вызова были немедленно направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Прибыв на место инцидента, правоохранители пообщались со очевидцами происшествия и установили, что конфликт в заведении начали трое нетрезвых мужчин. Когда их попытались утихомирить работники заведения, дебошири начали драку, во время которой один из них вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов в своих оппонентов. В результате стрельбы двое охранников заведения получили огнестрельные ранения (в руку и ногу).

Сообщается, что одного из хулиганов полицейские задержали на месте преступления. Еще двоих удалось поймать неподалеку от кафе.

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности случившегося. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины («хулиганство»).

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина с балкона открыл стрельбу по детской площадке.

Ранее в одном из кафе Днепра открыли огонь по лицам «неславянской» национальности.

Тэги: Киев, общество, стрельба, кафе, хулиганство

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