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Николаевские националисты облили фекалиями троих местных депутатов и набили одному из них лицо

Николаевские националисты облили фекалиями троих местных депутатов и набили одному из них лицо

Неизвестный зашел на сессию Николаевского городского совета и облил фекалиями из бумажного стаканчика трех депутатов. Как выяснили журналисты «Фразы», после того, как депутаты попытались его догнать радикально настроенные молодые люди дали по лицу депутату Сергею Мотузу.

Как сообщает Novosti-N.org со ссылкой на очевидцев, юноша, зашедший в сессионный зал, на входе был остановлен охранниками. Однако он заявил, что несет депутату кофе и его пропустили.

Тогда он направился к депутату Владиславу Ентину и вылил все содержимое большого кофейного стакана на него. В итоге фекальная масса попала также на депутатов Сергея Мотуза и Елену Киселеву.

Все трое пострадавших ринулись за обидчиком. В результате завязавшейся потасовки депутат Мотуз попытался дотянуться до обидчика, но присутствующие здесь же радикально настроенные ребята несколько раз ударили его по лицу.

Дальнейшее выяснение отношений происходило уже в коридоре перед сессионным залом, где депутат Ентин пытался подойти к нападавшему, но его не пускала полиция. В какой-то момент он вырвался, достал пистолет и со словами «у меня есть разрешение» подбежал к парню, которого уже держала полиция, и дал ему оплеуху.

В итоге полиция увезла двух подозреваемых в райотдел. По данным издания, они относятся к общественной организации «Социал-национальная ассамблея» и предварительно прошли регистрацию на сессию.

Видео инцидента публикуют пользователи соцсетей.

 

Как сообщала «Фраза», весной 2007 года группа активистов «Братства» – гагаузов по национальности – прорвалась к выступающему лидеру «Союза» Валерию Каурову, и вылила на голову последнему около 10 литров фекалий.

Тэги: нападение, Николаев, националисты, фекалии, горсовет

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