Карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега. Появились впечатляющие фото

На горе Поп Иван Черногорский выпал уже полуметровый слой снега. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили специалисты Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Они же публикуют впечатляющие фото.
В частности, они сообщают, что на 13-00 четверга, 4 октября, на вершине горы облачно, видимость составляет пятьдесят метров.
Ветер не сильный – пять метров в секунду.
Морозно до минус одного градуса.
Сообщается, что «выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются».
Отмечается, что снежный покров составляет полметра.
Как писала «Фраза», в Украине еще в сентябре выпал первый снег.
Ранее Карпаты замело осенним снегом. Появилось впечатляющее видео.