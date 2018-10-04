Карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега. Появились впечатляющие фото

На горе Поп Иван Черногорский выпал уже полуметровый слой снега. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили специалисты Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Они же публикуют впечатляющие фото.

В частности, они сообщают, что на 13-00 четверга, 4 октября, на вершине горы облачно, видимость составляет пятьдесят метров.

Ветер не сильный – пять метров в секунду.

Морозно до минус одного градуса.

Сообщается, что «выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются».

Отмечается, что снежный покров составляет полметра.

Как писала «Фраза», в Украине еще в сентябре выпал первый снег.

Ранее Карпаты замело осенним снегом. Появилось впечатляющее видео.