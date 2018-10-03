В Судане столкнулись два украинских самолета-гиганта

В аэропорту Хартумы (столица Судана) столкнулись два украинских самолета местных Воздушных сил. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился с Ан-26 и Ан-32.

Об этом сообщает инженер по тестированию Виталий Трубников у себя в Facebook в среду, 3 октября.

Он написал, что «сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана».

По его словам, «обстоятельства пока не известны, о погибших не сообщается».

Как писала «Фраза», в США при посадке пополам переломило самолет.

Ранее украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора.

Также в Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну.