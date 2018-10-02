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Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз

Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз

В ночь на 2 октября в Киеве возле станции метро Нивки полицейский попал в серьезное ДТП на путепроводе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, участник ДТП по имени Александр является старшим лейтенантом полиции в одном из киевских райотделов. В аварию он попал на автомобиле Audi с литовскими номерами, который на большой скорости въехал в отбойник.

При этом проходить осмотр виновник аварии отказался, утверждая, что он не употреблял алкоголь и не был за рулем данного автомобиля в момент столкновения.

При этом, как утверждается, это уже второе ДТП с участием данного правоохранителя. Причем в прошлый раз он якобы также говорил, что не пил и не находился за рулем машины. «Единственное, чего Саша пока не отрицает — что ему крепко повезло, что он выжил», — заключают в сообществе.

Как сообщала «Фраза», в ночь с 13 на 14 ноября 2017 года в Киеве в районе микрорайонов Сырец и Святошин произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительной информации виновником ДТП является руководитель одного из территориальных сервисных центров (бывший МРЭО ГАИ), входящих в структуру МВД, Владимир Найда. По словам очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения

24 ноября 2017 года правоохранители Нововолынска Волынской области задержали 23-летнего полицейского, спровоцировавшего пьяное смертельное ДТП. Уровень алкоголя у него в крови превышал норму в 10 раз.

21 августа 2018 года в Сумах полицейский на автомобиле Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и сбил двух людей, которые шли по «зебре». В итоге, 29-летняя женщина и 14-летняя девушка были госпитализированы.

Тэги: Киев, ДТП, криминал, Национальная полиция Украины

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