Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз

В ночь на 2 октября в Киеве возле станции метро Нивки полицейский попал в серьезное ДТП на путепроводе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, участник ДТП по имени Александр является старшим лейтенантом полиции в одном из киевских райотделов. В аварию он попал на автомобиле Audi с литовскими номерами, который на большой скорости въехал в отбойник.

При этом проходить осмотр виновник аварии отказался, утверждая, что он не употреблял алкоголь и не был за рулем данного автомобиля в момент столкновения.

При этом, как утверждается, это уже второе ДТП с участием данного правоохранителя. Причем в прошлый раз он якобы также говорил, что не пил и не находился за рулем машины. «Единственное, чего Саша пока не отрицает — что ему крепко повезло, что он выжил», — заключают в сообществе.

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