Тысячи активистов рассказали украинцам, что делала их шуба перед смертью

В воскресенье, 30 сентября, в Киеве и других городах прошел Всеукраинский марш за права животных. Как выяснили журналисты «Фразы», событие призвано популяризировать гуманистические ценности и идею защиты животных от жестокости и издевательств.

Как сообщают «Вести», в парке им. Т. Шевченко собрались около 1500 активистов, некоторые пришли со своими домашними питомцами. В итоге они прошли по центру столицы, скандируя «Украина — гуманная страна», «Цирк без животных», «Мех — это жлобство», «Твоя шуба кричала перед смертью», «Хватит издеваться» и завершили свою акцию на Софиевской площади. Под конец там собралось уже около 3000 участников.

При этом все желающие могли подписать петицию с шестью требованиями. Среди них: запрет на использование животных в цирках и дельфинариях, запрет меховых ферм и притравочных станций, отказ от использования живых животных для экспериментов и др.

Как сообщает ТСН, аналогичные акции прошли в этот день в Днепре, где активисты пикетировали цирк, а во Львове — агитировали брать в домашних любимцев животных из приютов.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2013 года «Ассоциация зоозащитных организаций Украины» совместно с Юридической компанией «Спадщина-Капитал» потребовали привлечь к уголовной ответственности дрессировщиков из России, которых на родине обвинили в запредельной жестокости по отношению к животным.

26 сентября 2016 года правозащитники провели возле Министерства образования и науки акцию с требованием привлечь к ответственности студентов и преподавателей, причастных к издевательствам над животными.

Спустя месяц зоозащитники устроили акцию у прокуратуры Шевченковского района Киева, требуя расследования уголовных дел против убийц собак (догхантеров) Алексея Святогора и Ирины Кременовской.