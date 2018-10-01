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Неизвестные грабители устроили стрельбу в центре Киева. Один человек убит

Неизвестные грабители устроили стрельбу в центре Киева. Один человек убит

Столичная полиция разыскивают мужчину, который ранил полицейского, перебегая дорогу в неустановленном месте. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook.

В частности, как сообщается, происшествие случилось около 22 часов на улице Лаврской в ​​Печерском районе. По словам патрульных, которые патрулировали город, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал.

Двое полицейских бросились за ним, в ответ неизвестный несколько раз выстрелил. В результате один из правоохранителей получил огнестрельные ранения в ногу и плечо, а стрелявшему удалось скрыться. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план.

Позже начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что патрульные получили вызов об ограблении частного дома: нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать. Именно при попытке задержания был открыт огонь, кроме того злоумышленники «применили гранату».

В ответ полицейские применили табельное огнестрельное оружие, однако преступникм удалось скрыться. Кроме того, по словам Крищенко, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. «Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен», — заявил полицейский.

Как сообщала «Фраза», 8 сентября 2017 года в Киеве между посетителями кафе на ул. Мечникова возник конфликт, в результате которого один из гостей заведения ранил полицейского ножом в ногу.

В ночь на 30 сентября 2018 года компания пьяных молодых людей устроила на улице Киева хулиганские действия с применением оружия. Главным действующим лицом инцидента оказался сотрудник национальной полиции Украины.

Тэги: ограбление, ранение, стрельба, криминал, Национальная полиция Украины

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