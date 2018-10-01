Полтавские фанаты пришли на трибуны в футболках с Гитлером. Фотофакт

Фанаты «Ворсклы», приехавшие в Чернигов на матч с «Десной» в рамках украинской премьер-лиги, неприятно удивили. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые из них были одеты в футболки с изображение нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Как видно на скрине трансляции поединка на телеканале «Футбол 1», в котором «Ворскла» со счетом 2:0 обыграла «Десну», некоторые болельщики полтавчан пришли на черниговские трибуны в футболках, на которых нарисован нацистский лидер. На них была надпись: «Мой дедушка - австрийский художник».

Правоохранители горе-болельщиков не задерживали.

Теперь клуб, скорее всего, получит штраф.

Как писала «Фраза», спикер Верховной Рады Андрей Парубий сделал неоднозначное заявление о нацистском лидере Адольфе Гитлере.

Ранее в Берлине детям продавали странные наци-игрушки.