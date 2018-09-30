В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы

В воскресенье ночью, 30 сентября, в Киеве компания пьяных молодых людей хулиганила с применением оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», главным действующим лицом инцидента оказался сотрудник национальной полиции Украины.

Как передает «Киев Оперативный», приблизительно в 2 часа 30 минут на пульт дежурного киевского Главка полиции поступил вызов о том, что на одной из улиц дебоширит компания молодых людей и слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехал наряд полиции охраны и задержал четверых нарушителей. Сообщается, что осматривая место происшествия, правоохранители обнаружили стреляные гильзы и изъяли у одного из задержанных пистолет «Макарова», предназначенный для стрельбы резиновыми пулями.

Как выяснилось, владелец «травмата» является действующим сотрудником полиции Киевской области. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», в киевском метро полицейский дубинкой избил пожилого мужчину.

Ранее в поезде Одесса-Киев пьяный полицейский открыл стрельбу по попутчикам.