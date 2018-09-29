В сеть попали фото раненого экс-«министра обороны» ДНР Хакимзянова

В Донецке раздался взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», в результате теракта пострадали три человека.

Как сообщалось ранее, неустановленное взрывное устройство было приведено в действие приблизительно в 12 часов 45 минут. От взрыва пострадали две женщины и бывший «министр обороны» ДНР Игорь Хакимзянов. Сообщается, что у двух пострадавших женщин сильные ожоги.

Кроме того, в сеть попали фото Игоря Хакимзянова. На фотографиях видно, что ему оказана первая помощь и что он не получил тяжелых увечий.

Как писала «Фраза», в Донецке прогремел взрыв, ранен бывший «министр обороны» ДНР.