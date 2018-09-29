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Захарченко попал на камеру видеонаблюдения за секунду до взрыва

Захарченко попал на камеру видеонаблюдения за секунду до взрыва

Последние мгновения жизни Александра Захарченко попали на видео. Как выяснили журналисты «Фразы», перед самым взрывом «главу» ДНР зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на входе в донецкое кафе «Сепар».

Российский пропагандистский телеканал «Звезда» выложил в сеть фото, сделанное на основе записи камеры видеонаблюдения в кафе «Сепар». На фото зафиксирован момент, когда Александр Захарченко и сопровождающие его лица входят в кафе перед самым взрывом, который прогремел в Донецке 31 августа.

Как писала «Фраза», Александра Захарченко убили на поминках хитрым способом.

Ранее в сеть попали кадры с места убийства Захарченко.

Тэги: общество, взрыв, Донецк, ДНР

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