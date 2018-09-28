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На Черкасчине вооруженные люди захватили маршрутку, взяв в заложники пассажиров

На Черкасчине вооруженные люди захватили маршрутку, взяв в заложники пассажиров

Сегодня, 28 сентября, чрезвычайное происшествие случилось в Киеве около станции метро «Выдубичи». Как выяснили журналисты «Фразы», трое неизвестных с пистолетами и ножами захватили маршрутку, взяв пассажиров в заложники, а возле метро их задержала полиция.

В полицию обратились взволнованные родственники пассажиров, среди которых были и дети. Автобус следовал по маршруту "Городище-Киев". На остановке Корсунь Шевченковский в маршрутку сели трое мужчин, сообщают «Вести».

Как рассказала родственница одного из заложников, у двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они начали угрожать пассажирам оружием и избили двух женщин.

Полиция задержала мужчин в Киеве возле метро «Выдубичи». У них изъяли оружие и отправили в Голосеевское управление полиции. Приехавшая на место задержания «группа поддержки» злоумышленников отправилась вслед за ними в райотдел.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 27 сентября, в Киеве на улице Строителей молодой парень взял в заложники собственную мать.

Тэги: маршрутка, общество, Черкассы, заложники, Черкасская область

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